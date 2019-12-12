В Бишкеке 12 декабря небольшая облачность. Температура воздуха поднимется до +12 градусов. День уменьшился до 9 часов 4 минут.

Куда сходить

Культура несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;

на площади Ала-Тоо пройдет флешмоб #БИШКЕКСМОГ;



в кинотеатре «Манас» откроется IX Международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

международные соревнования по тогуз-коргоолу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

до 12 декабря в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Чуйкова, Уметалиева, Шевченко;

до 13 декабря в селе Кок-Жар.

Памятные даты

Санжар Муканбетов

Родился 12 декабря 1972 года. Министр экономики Кыргызской Республики.

Сергей Шин

Родился 12 декабря 1975 года. Депутат Бишкекского горкенеша от СДПК.

Адыл Каниметов

Родился 12 декабря 1977 года. Мэр Каракола.

Улугбек Календеров

Родился 12 декабря 1979 года. Статс-секретарь Министерства юстиции КР.

Памятные даты

День национальной литературы Кыргызстана

Фото из интернета

День национальной литературы Кыргызстана отмечается в республике ежегодно 12 декабря, начиная с 2011 года по решению правительства страны.

Праздник посвящается памяти выдающегося классика литературы Чингиза Айтматова, родившегося 12 декабря 1928 года.

Решение о праздновании Дня национальной литературы Кыргызстана, как говорится в официальных документах, было принято в целях сохранения, развития и популяризации произведений кыргызской литературы.

Открыто первое среднее учебное заведение в Кыргызстане

Фото из интернета. Пишпекская мужская гимназия, 1920-е годы

Двенадцатого декабря 1912 года в Пишпеке открыли мужскую гимназию — единственное в дореволюционном Кыргызстане среднее общеобразовательное учебное заведение. Открыта благодаря денежным пожертвованиям населения и субсидии городского управления.

Учащиеся набирались в основном из привилегированных городских и байманапских семей. В 1915-м было 122 ученика, из них кыргызов — 13.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Чингиз Айтматов

Родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области.

Выдающийся кыргызский писатель внес огромный вклад в советскую литературу. Все произведения Айтматова (в целом реалистические) полны мифологических и эпических мотивов, из-за чего его стиль называют «магическим соцреализмом». Писал на кыргызском и русском языках.

В 1952 году начал публиковать в периодической печати рассказы на кыргызском языке.

По окончании института в течение трех лет работал в НИИ скотоводства старшим зоотехником, одновременно продолжая писать и печатать рассказы.

В 1956-м поступил на Высшие литературные курсы в Москве (окончил в 1958 году). В год окончания курсов вышла в свет повесть «Джамиля», принесшая Айтматову известность.

По окончании Высших литературных курсов Айтматов работал журналистом в городе Фрунзе (с 1991-го — Бишкек), редактором журнала «Литературный Кыргызстан» и одновременно собкором газеты «Правда» по Киргизской ССР (1959-1965 годы). Был членом КПСС с 1959-го. Избирался членом ЦК КП Киргизии.

В 1963 году был издан сборник Айтматова «Повести гор и степей», за который он удостоен Ленинской премии.

До 1965 года Айтматов писал на кыргызском языке. Первая повесть, написанная им на русском, — «Прощай, Гульсары!».

В 1968 году писателю присвоено звание «Народный писатель Киргизской ССР», а в 1974-м он был избран действительным членом (академиком) Академии наук Киргизской ССР.

В 1980 году Айтматов написал свой первый (и один из главных) роман «И дольше века длится день». Второй центральный роман Айтматова «Плаха» был написан в 1986 году.

В 1966-1989 годах был депутатом Верховного Совета СССР, в 1964-1986-х — первый секретарь СК Киргизии, в 1976-1990 — секретарь правления СП СССР; в 1986-м — первый секретарь правления СП Киргизии. В 1988-1990 годах Айтматов был главным редактором журнала «Иностранная литература».

В 1990–1994 работал послом СССР и России в Люксембурге. В 1994-2008 годах — послом КР в странах Бенилюкса, НАТО и Европейском союзе.

Прозу писателя отличали искренность интонации и поэтичность в сочетании с психологической достоверностью образов простых людей.

Слово «манкурт» из романа «И дольше века длится день» стало нарицательным.

Чингиз Айтматов являлся основателем международного движения «Иссык-Кульский форум», вице-президентом Академии творчества, попечителем фонда «Вечная память солдатам», президентом Ассамблеи народов Центральной Азии, академиком Академии российской словесности, членом Римского клуба, действительным членом Европейской академии наук, искусств и литературы и Всемирной академии наук и искусств.

По произведениям писателя было снято свыше 20 фильмов. Первой картиной по Чингизу Айтматову стала кинолента «Перевал», снятая в 1961 году режиссером Алексеем Сахаровым.

Чингиз Айтматов награжден 46 государственными наградами разных стран. Свою первую награду (медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов») писатель получил в 17 лет.

Произведения писателя издавались в мире более 650 раз на 150 языках.

Умер Чингиз Айтматов 10 июня 2008 года в больнице города Нюрнберга, где находился на лечении. Похоронен в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.

По итогам 35-го заседания Международной организации тюркской культуры в городе Туркестане 2018-й был объявлен Годом Чингиза Айтматова.

Родилась биохимик Бюбюля Ахунбаева

Фото из книги Кульбюбю Бектургановой «Дочери земли кыргызской». Бюбюля Ахунбаева

Родилась 12 декабря 1929 года в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области.

Жила и воспитывалась у дяди — Исы Ахунбаева.

Бюбюля Ахунбаева — одна из первых представительниц кыргызской интеллигенции, формировавшей науку и образование в республике.

Первая женщина-кыргызка — биохимик, кандидат биологических наук.

Она провела научные исследования по биохимии ржавчинных заболеваний злаковых культур и углеводному обмену у разноустойчивых к ржавчине пшениц. Ее исследования представляли значительный интерес для науки и практики. После перехода в Институт органической химии она развернула исследования по углеводному обмену озимых и яровых пшениц.

Плодотворные научные исследования Бюбюля Осмоновна совмещала с активной педагогической и общественной деятельностью. Она избиралась депутатом Фрунзенского горсовета, членом Ленинского райкома партии, членом парткома Академии наук, секретарем партийной организации Института

органической химии.

Умерла 26 августа 1966 года.

Умер поэт Алыкул Осмонов

Двенадцатого декабря 1950 года во Фрунзе в возрасте 35 лет из-за болезни легких умер поэт, драматург, переводчик Алыкул Осмонов.

В 1933 году окончил педагогический техникум во Фрунзе, работал журналистом. Печатался с 1930 года.

Рано лишившись родителей, воспитывался в детдомах. В 1933-м окончил педагогический техникум во Фрунзе, работал журналистом. До 1936 года работал в редакциях журнала «Чабуул», газеты «Ленинчил Жаш».

В 1935-м опубликовал первый сборник стихов «Песни рассвета».

Автор сборников «Звездная молодость», «Чолпонстан», «Любовь», «Новые песни». Много писал и переводил для детей.

Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели в переводе Осмонова выдержала шесть переизданий. Перевел произведения Пушкина, Лермонтова, Крылова.

Алыкулу Осмонову посмертно присуждена первая премия Ленинского комсомола республики.

Союзом писателей Кыргызстана учреждена литературная премия его имени. Премия Алыкула Осмонова — третья по значимости среди писателей, после Ленинской премии и Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.

В целях изучения жизни и творчества поэта в 1994 году создан республиканский общественно-литературный фонд.