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Общество

Пересмотр дела Саляновой. Адвокат рассказала об ущемлении прав обвиняемой

В Верховном суде продолжается процесс по пересмотру уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Адвокаты настаивают на декриминализации в связи с вступлением в силу новых УК и УПК.

Адвокат Рабига Садыкова заявила, что права Аиды Саляновой ущемлялись во время судебных разбирательств в первой и второй инстанциях.

«В частности, судебные процессы велись с 9.00 и почти до 21.00. Во вторую инстанцию поступило 19 томов уголовного дела, тогда как при рассмотрении в первой их было меньше. Просьбы моей подзащитной об ознакомлении с делом отклонялись бывшим председателем судебной коллегии Ириной Воронцовой. В Ленинском районном суде Аиде Саляновой не дали сказать последнее слово, нарушив при этом ее фундаментальное право. Судья просто выскочил в совещательную комнату, ничего не объяснив», — сказала Рабига Садыкова.

По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.
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