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Общество

На новогодние украшения Бишкексвет потратит почти 2,5 миллиона сомов

На новогодние украшения Бишкексвет потратит 2,5 миллиона сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, муниципальное предприятие планирует приобрести 4 тысячи метров дюралайта и 11 тысяч метров светодиодной гирлянды.

Отмечается, что участник конкурса должен будет предоставить образцы товаров на момент вскрытия документов, а также иметь опыт выполнения договоров или услуг на сумму не менее подаваемого лота.

Напомним, ранее мэрия сообщала, что церемония зажжения главной елки страны пройдет в пятницу, 13 декабря, в 19.00 на центральной площади Ала-Тоо, а почти все украшения изготавливают в собственном цехе Бишкексвета.

 
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