В Бишкеке 11 декабря небольшая облачность. Температура воздуха поднимется до +13 градусов. День уменьшился до 9 часов 5 минут.

Куда сходить

Культура несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет ск азку для взрослых «Лучший всадник короля». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

Международные соревнования по тогуз-коргоолу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

до 12 декабря в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Чуйкова, Уметалиева, Шевченко;

до 13 декабря в селе Кок-Жар.

Памятные даты

Эрмек Мамыркалиев

Родился 11 декабря 1963 года в городе Фрунзе. Статс-секретарь Министерства транспорта и дорог КР.

Райимберди Дуйшенбиев

Родился 11 декабря 1974 года в селе Бурганды Джалал-Абадской области. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Нурида Байзакова

Родилась 11 декабря 1976 года. Директор департамента государственных закупок.

Памятные даты

Международный день гор

Горы занимают практически четверть поверхности суши, играют важнейшую роль в продвижении мира к устойчивому экономическому развитию и являются домом почти 13 процентов населения.

И, конечно же, нельзя забывать, что горы — это заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли.

Международный день танго

Философия танца заключена в противоборстве. Жизнь в танго бьет ключом, а в центре — мужчина и женщина. В этом танце не принято разговаривать, улыбаться, в нем даже не принято смотреть друг другу в глаза. Приглашение, высказанное вслух, может расцениваться как оскорбление.

Существует несколько версий происхождения танго. Самая распространенная говорит о том, что изначально танец такого рода появился в портовых пригородах Буэнос-Айреса, где на стыке XIX и XX веков встретились и сплелись культурные традиции многих стран мира — ритмы кубинской хабанеры, африканской кандомбе, аргентинской милонги, испанского фламенко и некоторых других европейских танцев, завезенных иностранными матросами.

Люди, которые меняли мир

Родился актер театра и кино Капар Медетбеков

Родился 11 декабря 1931 года в селе Шекер. Актер театра и кино, театральный режиссер Капар Медетбеков, народный артист СССР (1991).

С 1962-го — актер Нарынского областного музыкального-драматического театра. Был одним из его основателей. С 1993 по 1998 год служил в Государственном театре молодежи и юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой в Бишкеке. В качестве режиссера поставил ряд спектаклей. Снимался на киностудиях «Кыргызфильм», «Мосфильм», «Ленфильм».

Умер 26 июня 2012 года.

Родился артист балета Уран Сарбагишев

Родился 11 декабря 1934 года в городе Фрунзе. Кыргызский и советский артист балета, балетмейстер, народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор, педагог.

В августе 1955 года он становится ведущим танцовщиком Кыргызского театра оперы и балета.

Ураном Сарбагишевым исполнены все ведущие партии в балетах классического репертуара («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Корсар», «Ромео и Джульетта», «Лауренсия», «Шопениана», «Дон Кихот», «Дон Жуан», «Баядерка» и другие), а также в национальных спектаклях «Анар», «Куйручук», «Асель» и других.

В 1959 году замечательный дуэт Бейшеналиевой и Сарбагишева исполнил главные роли в фильме-балете «Чолпон» киностудии «Ленфильм». Картина с успехом прошла в 40 странах мира, а кыргызские танцовщики приобрели мировую известность.

18 лет Бюбюсара Бейшеналиева была партнершей Урана Сарбагишева.

В 1966 году его назначают главным балетмейстером театра. Урану Сарбагишеву принадлежит огромная роль в формировании кыргызской балетной труппы, с которой он проработал более четырех десятилетий.

Умер 19 февраля 2012 года.