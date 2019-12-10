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Общество

Пересмотр дела Саляновой. Адвокат заявляет о политическом мотиве преследования

В Верховном суде продолжается процесс по пересмотру уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Адвокаты настаивают на декриминализации в связи с вступлением в силу новых УК и УПК.

Адвокат Рабига Садыкова заявила, что уголовное дело, возбужденное в отношении Аиды Саляновой, политически мотивированное.

«Дело рассматривалось с утра до вечера чуть ли не со скоростью света. Совсем недавно Аиду Салянову вообще рассматривали кандидатом в президенты, а потом вдруг начались политические гонения. Будучи генпрокурором, она заявила, что имеются коррупционные схемы в угольной сфере. В них был замешан сам Алмазбек Атамбаев», — сказала Рабига Садыкова.

Она отметила, что возобновление адвокатской лицензии не может являться преступлением.

«Что это за преступление, в котором нет мотива и ущерба? Сам Алексей Елисеев говорил, что не был знаком с Аидой Саляновой. Следователи допрашивали мою подзащитную, не стесняясь, на видеокамеру без возбуждения уголовного дела. Все свидетели в суде говорили в пользу Аиды Саляновой. Доказательства по данному делу были добыты фальсификационным путем. Следователи настолько увлеклись политическим преследованием, что не обратили внимания на очевидные вещи», — отметила адвокат.

По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.
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