Пересмотр дела Саляновой. Адвокат заявляет о политическом мотиве преследования

В Верховном суде продолжается процесс по пересмотру уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Адвокаты настаивают на декриминализации в связи с вступлением в силу новых УК и УПК.
Адвокат Рабига Садыкова заявила, что уголовное дело, возбужденное в отношении Аиды Саляновой, политически мотивированное.
Она отметила, что возобновление адвокатской лицензии не может являться преступлением.
«Что это за преступление, в котором нет мотива и ущерба? Сам Алексей Елисеев говорил, что не был знаком с Аидой Саляновой. Следователи допрашивали мою подзащитную, не стесняясь, на видеокамеру без возбуждения уголовного дела. Все свидетели в суде говорили в пользу Аиды Саляновой. Доказательства по данному делу были добыты фальсификационным путем. Следователи настолько увлеклись политическим преследованием, что не обратили внимания на очевидные вещи», — отметила адвокат.
По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.
Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.