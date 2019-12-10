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Общество

Совет ветеранов МВД сомневается, что письмо в защиту Атамбаева писали коллеги

Совет ветеранов МВД Кыргызстана не поддерживает мнения отдельных коллег, которые направили обращение к президенту. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

«Возможно, авторы письма и позабыли, однако, не вдаваясь в политику, хотелось бы напомнить им, с какими трудностями пришлось столкнуться сотрудникам органов внутренних дел за последние восемь лет», — говорится в сообщении совета.

«Личному составу органов внутренних дел приходилось отвлекаться на митинги, а не выполнять свои прямые обязанности. Большая часть протестных акций прошли в Бишкеке», — отмечено в тексте.

Служить закону, служить народу всегда было, есть и будет призванием милиции. Она должна быть ближе к народу и служить во благо народа.

Из сообщения Совета МВД КР 

«В настоящее время можно с полной уверенностью утверждать, что со стороны государства прилагаются все усилия с целью создания соответствующих условий для деятельности милиции», — отметили в совете.

Они напомнили, что с 1 января 2020 года будет существенно увеличена зарплата сотрудников милиции.

«По поводу письма ветеранов милиции в адрес президента необходимо отметить, что милиция всегда должна четко и правильно выполнять свои обязанности, оставаясь вне политики, где основная функция органов внутренних дел, это охрана общественного порядка, профилактика и предупреждение преступности», — говорится в сообщении.
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