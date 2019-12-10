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Общество

Инцидент на выставке. Художник съел экспонат, который оценили в $120 тысяч

Американский художник Давид Датуна провел необычный перформанс на ярмарке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич. Он съел работу своего коллеги итальянца Маурицио Каттелана под названием «Комик».

Речь идет об арт-объекте — банане, который был приклеен скотчем к стене. Данный экспонат продали коллекционеру из Франции за $120 тысяч.

Давид Датуна съел банан и назвал это перформансом «Голодный художник». Никто из посетителей не пытался его остановить, при этом многие снимали действо на свои телефоны. Видео Давид Датуна опубликовал и на собственной странице в Instagram.

После инцидента стало известно, что на место старого повесили новый арт-объект.
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