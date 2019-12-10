Верховный представитель ЕС оценил усилия Кыргызстана в решении проблем экологии

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности в ранге вице-президента Европейской комиссии Хосеп Боррелл накануне встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в КР.

Отмечается, что в том числе речь шла об укреплении регионального сотрудничества в Центральной Азии и продвижении устойчивого взаимодействия между Европой и Азией. Хосеп Боррелл и Чингиз Айдарбеков обговорили достигнутый в двусторонних отношениях прогресс, в том числе парафированное летом 2019-го соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Кыргызстаном. Этот документ призван углубить двусторонние связи, развивать взаимодействие и диалог между сторонами, а также поддержать амбициозную программу реформ в КР.

«Помимо этого, стороны обсудили реализацию новой стратегии Евросоюза по Центральной Азии, принятой в июне этого года. Хосеп Боррелл приветствовал предложение Кыргызстана провести первый форум экономического сотрудничества ЕС — Центральная Азия в 2020-м. Они обговорили активную роль КР в решении региональных экологических проблем, включая вопросы урановых хвостохранилищ. Боррелл и Айдарбеков отметили важность присоединения других доноров к усилиям Евросоюза и Кыргызстана по предотвращению угроз, представляемых урановыми объектами для окружающей среды и населения региона», — подчеркнули в представительстве ЕС.

Отметим, что это первая встреча Чингиза Айдарбекова с новым главой европейской дипломатии. Хосеп Боррелл приступил к работе 1 декабря в составе новой Европейской комиссии. Он сменил на этом посту Федерику Могерини.