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Общество

Милиционеров и судей обучат расследовать гендерные преступления в режиме онлайн

Сотрудников правоохранительных и судебных органов будут обучать особенностям расследования и рассмотрения дел, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности и свободы, гендерного насилия, в режиме онлайн. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Центра исследования демократических процессов Лариса Илибезова.

По ее словам, в Кыргызстане разработан специальный онлайн-курс. 

Лариса Илибезова отметила, что расследование преступлений, связанных с насилием в отношении девочек и детей, требует специального подхода со стороны правоохранительных и судебных органов.

«Но практика показала, что половые и гендерные преступления воспринимаются, как другие. Используются одинаковые подходы при работе с потерпевшими, их опросе, очных ставках, не учитываются психоэмоциональное состояние пострадавших. Допускаются случаи необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, а участие прокурора демонстрировало отсутствие заинтересованности в защите прав и интересов потерпевших. Зачастую пострадавшие от гендерных и половых преступлений вынуждены оправдываться перед правоохранителями и судьями, почему именно с ними случилось это», — отметила она.

Лариса Илибезова добавила, что разработанный курс «Деятельность правоохранительных и судебных органов в сфере защиты прав женщин от гендерного насилия» знакомит сотрудников с международными документами и национальным законодательством в сфере защиты прав женщин, особенностях работы с пострадавшими.

Четырехчасовой курс является обязательным для всех сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, судов и адвокатов, работающих в сфере защиты прав женщин и девочек от гендерного и семейного насилия.
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