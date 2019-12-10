Милиционеров и судей обучат расследовать гендерные преступления в режиме онлайн

Сотрудников правоохранительных и судебных органов будут обучать особенностям расследования и рассмотрения дел, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности и свободы, гендерного насилия, в режиме онлайн. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Центра исследования демократических процессов Лариса Илибезова.

По ее словам, в Кыргызстане разработан специальный онлайн-курс.

Лариса Илибезова отметила, что расследование преступлений, связанных с насилием в отношении девочек и детей, требует специального подхода со стороны правоохранительных и судебных органов.

«Но практика показала, что половые и гендерные преступления воспринимаются, как другие. Используются одинаковые подходы при работе с потерпевшими, их опросе, очных ставках, не учитываются психоэмоциональное состояние пострадавших. Допускаются случаи необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, а участие прокурора демонстрировало отсутствие заинтересованности в защите прав и интересов потерпевших. Зачастую пострадавшие от гендерных и половых преступлений вынуждены оправдываться перед правоохранителями и судьями, почему именно с ними случилось это», — отметила она.

Лариса Илибезова добавила, что разработанный курс «Деятельность правоохранительных и судебных органов в сфере защиты прав женщин от гендерного насилия» знакомит сотрудников с международными документами и национальным законодательством в сфере защиты прав женщин, особенностях работы с пострадавшими.