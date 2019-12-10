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Общество

Посвященная Чингизу Айтматову выставка художника из Казахстана пройдет в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 11 декабря откроется выставка «Симфония вечной жизни» члена Союза художников Казахстана Аманата Назаркула. Об этом сообщили в музее.

Как сообщается, персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящается писателю Чингизу Айтматову.

Будут экспонированы более сорока работ живописи, графики, декоративного искусства.

«Каждая из представленных работ художника уникальна и самобытна, тонко передает историю, культуру и традицию казахского народа. Вместе с тем выставка представляет некий срез современного искусства Казахстана, которое находится в непрерывном развитии», — рассказали в музее.

Отдельным столпом творчества автора являются картина «Симфония вечной жизни», посвященная Чингизу Айтматову в 1995 году, и триптих «Художник, время и пространство», приуроченый к 90-летию со дня рождения писателя.

Открытие выставки состоится в 15.00. Продлится она до 15 января 2020 года.
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