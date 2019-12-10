Выставить оценку работе Сооронбая Жээнбекова намерены участники курултая

В Бишкеке 8 февраля пройдет курултай политических и патриотических сил. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции организаторов мероприятия.

Уточняется, что для участия в нем приглашены как оппозиционеры, так и те, кто поддерживает курс президента Сооронбая Жээнбекова.

«На повестке дня будет несколько вопросов. В их числе дача оценки работе Сооронбая Жээнбекова. Мы также обсудим, как проявил себя на посту премьера Мухаммедкалый Абылгазиев, депутатский корпус. Если участники форума выскажутся за неуд, потребуем роспуска парламента и отставки правительства», — сказал Айбек Мырза.

Участники курултая обсудят инициативу о проведении референдума. Айбек Мырза сообщил, что она уже поступила в профильный комитет ЖК.

Напомним, авторы народной инициативы предлагают вынести на всенародное голосование три вопроса: какую форму правления вы предпочитаете — парламентскую или президентскую; какая избирательная система должна быть в Кыргызстане — пропорциональная, мажоритарная или смешанная?

Последний референдум в Кыргызстане по внесению изменений в Основной закон проходил 11 декабря 2016-го. Всего за годы независимости в республике проведено восемь плебисцитов, и все касались внесения поправок в Конституцию.