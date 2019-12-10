Не ждите Толгонай Стамалиеву. Депутат ЖК раскритиковал пресс-службы госорганов

Депутат Жогорку Кенеша Тынчтыкбек Шайназаров раскритиковал работу пресс-служб государственных органов. Об этом он заявил на третьем заседании Совета по судебной реформе.

По словам нардепа, проводимые реформы и усиленная работа властей в этом направлении не доходят до широкого общества.

«Часто несправедливо начинают критиковать, обвинять. А информационные отделы и пресс-службы соответствующих госорганов и ведомств сидят и молчат. Не ждите, когда прокомментирует Толгонай Стамалиева (пресс-секретарь президента страны. — Прим. 24.kg), вы сами тоже работайте», — сказал Тынчтыкбек Шайназаров.

Напомним, что первое заседание Совета по судебной реформе при президенте КР было проведено 17 мая 2018-го, второе состоялось 27 декабря прошлого года.