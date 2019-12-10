Знай наших! Уланбек Баялиев поставил в МХТ имени Чехова спектакль

Кыргызстанец Уланбек Баялиев поставил в Московском художественном театре имени Антона Чехова спектакль по прозе Сергея Клычкова «Сахарный немец». Об этом сообщается на сайте театра.

Одноименный роман написан в 1925 году и основан на пережитых автором событиях 1916-го.

Фото Екатерины Цветковой/МХТ имени А.Чехова. Актеры и создатели после спектакля «Сахарный немец»

«Сахарный немец» — история падения человека, который был рожден для спасения, но сам совершает грех и гибнет, как гибнет и вся крестьянская Русь. Убив другого, он убивает себя. У меня есть ощущение, что этот роман покаянный, и нам важно, чтобы его персонажи смогли найти прощение и милосердие. Мы хотим открыть их для зрителя и читателя, отплакать, освободить и отпустить в тот мир, в который они бы хотели уйти», — отметил режиссер Уланбек Баялиев.

Уланбек Баялиев родился в городе Фрунзе. В 2001 году окончил ВТУ имени Щепкина, играл в театре «Содружество актеров Таганки». В 2006 году окончил режиссерский факультет Российского университета театрального искусства — ГИТИС.

На Театральном фестивале русской классики в Ярославле спектакль Уланбека Баялиева «Поздняя любовь» был удостоен I премии.

В качестве режиссера поставил спектакли «Барабаны в ночи» по Бертольду Брехту в московском драматическом театре Et cetera (художественный руководитель Александр Калягин), «Поздняя любовь» Александра Островского (Студия театрального искусства под руководством Cергея Женовача), «Ночь ошибок» Оливера Голдсмита (Русский драматический театр, Уфа).

С 2007 года — режиссер нескольких телевизионных сериалов.