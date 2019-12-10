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Общество

ЧП на «Кумторе». Для поисков сотрудников привлекли дополнительную технику

На руднике «Кумтор» продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску пропавших в результате схода оползня отвалов пустой породы в районе ручья Лысый работников компании. Об этом 24.kg сообщили в МЧС. 

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По данным ведомства, задействованы 94 спасателя и 38 единиц тяжелой техники. В министерстве уточнили, что выемка сошедшей пустой породы составила 182,4 тысячи тонн, или 79,3 тысячи кубических метров. 

Оползень отвалов на руднике «Кумтор» произошел 1 декабря в 5.43. Компания начала эвакуацию работников горно-производственного отдела из опасной зоны и незамедлительно остановила горные работы. В результате ЧП пропали двое сотрудников «Кумтора»: водитель бульдозера и мастер, дежурившие в ночную смену.
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