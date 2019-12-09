Блогера Афтандила Жоробекова допросили в Военной прокуратуре. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Тимур Султанов.

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По его словам, администратора страницы БеспределKG в соцсети Facebook допрашивали почти два часа.

«Моего подзащитного допрашивали в качестве свидетеля. Афтандил Жоробеков ответил на все вопросы следствия. Конкретно, какие вопросы задавал следователь, мы не можем сказать, по какому досудебному производству — тоже. Мы оба дали подписку о неразглашении данных следствия», — сказал Тимур Султанов.

Напомним, что Афтандила Жоробекова задержали 24 ноября, суд санкционировал его арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Спустя две недели его отпустили под домашний арест.