На проведение Новогодней елки с участием президента потратят 1,88 миллиона сомов

Министерство образования и науки потратит 1,88 миллиона сомов на закупку услуг по организации и проведению Новогодней елки с участием президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Отмечается, что в сумму входит оформление фасада и холлов, большого концертного зала Кыргызской национальной филармонии, приобретение новогодних подарков для детей — 370 мягких игрушек «Мишка Тедди» размером 30 сантиметров.

Кроме того, участник должен будет организовать конкурсы, танцы для детей и представление Деда Мороза со Снегурочкой и сказочными персонажами в Республиканской школе-интернате для глухих детей и Республиканской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, показ 3D-кинофильма в кинотеатре для 370 детей, организовать услуги двух фотографов и раздать диски в количестве 15 штук.

В техусловиях указано, что участник должен также организовать автобусы для развоза 400 человек по Бишкеку и в аэропорт «Манас», обеспечить трехразовое питание в Республиканской школе-интернате для глухих детей и Республиканской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей на 370 человек.

Конкурс проводится методом прямого заключения договора. Заявку подали два участника. Нурсултан Аттокуров оценил свои услуги в 1 миллион 831 тысячу 50 сомов, Общество с ограниченной ответственностью «БекС и Компани» — в 1 миллион 686 тысяч 209 сомов.