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Общество

В Кыргызстане хотят создать Совет по делам инвалидов

В Кыргызстане хотят создать Совет по делам инвалидов. Соответствующий проект постановления правительства на общественное обсуждение вынесло Министерство труда и соцразвития.

Как отмечается в справке-обосновании, создание новой структуры связано с ратификацией Кыргызстаном Конвенции ООН по правам инвалидов.

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Созданная распоряжением правительства межведомственная рабочая группа по реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов поручила Минтруда и соцразвития разработать проект положения рабочего органа по делам лиц с ограниченными возможностями здоровья при правительстве.

В ведомстве отмечают, что совет будет постоянно действующим коллегиальным совещательным органом по формированию и проведению в жизнь социальной политики, программ, планов и мероприятий в сфере профилактики инвалидности, реабилитации ЛОВЗ, обеспечения им равных с другими гражданами Кыргызстана возможностей в реализации конституциональных прав и свобод, а также связанным с этой сферой вопросам социальной политики. Структура также позволит координировать действия органов власти, общественных организаций, фондов, предприятий, организаций в вопросах защиты прав ЛОВЗ, разработке действенных мер по решению проблем этой категории граждан и другим вопросами.

В документе отмечается, что в 1998-2013 годах Совет по делам инвалидов действовал при президенте КР.
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