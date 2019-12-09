13:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Защита настаивает на невиновности Ибраимова и Кулматова

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Адвокат бывших столичных чиновников Сергей Слесарев не согласен с гособвинением, которое считает, что в суде доказана виновность Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

«На самом деле в ходе судебного разбирательства ни единого подтверждения этому мы не нашли, в том числе и заключения экспертизы, которые мы так и не смогли исследовать, только частично и без эксперта. Часто свидетели, которые выступали в суде, не подтверждали свои показания, которые давали во время следствия. Более того, не давали доказательств вины Кубанычбека Кулматова или Албека Ибраимова», — отметил он.

Сергей Слесарев добавил, что во время прений постарается доказать по всем эпизодам невиновность подзащитных.

«Ничего в их головах не изменилось. Они по-прежнему безосновательно требуют признания виновности и наказания», — сказал он.

Напомним, обвинение просит для экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова 15 и 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». А Албек Ибраимов подписал распоряжение о выделении 104 миллионов сомов из городского бюджета на завершение строительства.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
Ссылка:
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Суд над экс-мэрами. Гособвинение просит для подсудимых от 8 до 15 лет тюрьмы
Суд над экс-мэрами. Кубанычбеку Кулматову просят 15 лет, Албеку Ибраимову — 20
Суд над экс-мэрами. Прокурор огласил обвинение по строительству школы
Суд по экс-мэрам. Обвинитель просит прекратить дело по ТНК «Дастан»
Суд над экс-мэрами. Адвокаты вновь требуют отвода судьи
Суд над экс-мэрами. Стороны не смогли приступить к прениям
В суде над экс-мэрами завершили исследование материалов уголовного дела
Суд над экс-мэрами. Обвинение не может доказать виновность подсудимых
Мурунку мэрлердин соту. Дагы бир айыпталуучуга тез жардам чакыртышты
Суд над экс-мэрами. Школу построили, чтобы поднять рейтинг Сооронбая Жээнбекова
Популярные новости
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в&nbsp;Дубае Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае
Дело энергетиков. Справедлив&nbsp;ли приговор Сапару Исакову (опрос) Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)
Дело энергетиков. Сапар Исаков о&nbsp;мести за&nbsp;увольнение Райымбека Матраимова Дело энергетиков. Сапар Исаков о мести за увольнение Райымбека Матраимова
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на&nbsp;шестерых людей Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Бизнес
Отличное телевидение от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Отличное телевидение от 50 сомов в месяц
Заявление политической партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Заявление политической партии «Кыргызстан»
Подключи к&nbsp;своему Wingle супервыгодный тариф от&nbsp;MegaCom за&nbsp;490 сомов в&nbsp;месяц! Подключи к своему Wingle супервыгодный тариф от MegaCom за 490 сомов в месяц!
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыли новую стерильную зону В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону
9 декабря, понедельник
13:10
Отличное телевидение от 50 сомов в месяц Отличное телевидение от 50 сомов в месяц
12:47
Суд над экс-мэрами. Защита настаивает на невиновности Ибраимова и Кулматова
12:42
Граждане Узбекистана в Кыргызстане смогут проголосовать на выборах в олий мажлис
12:41
Именные часы, звание, грамоты. Кто из судей получил награды от президента
12:24
Скандал в «Акнете». Следствие завершено, дело направлено в Генпрокуратуру