Суд над экс-мэрами. Защита настаивает на невиновности Ибраимова и Кулматова

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Адвокат бывших столичных чиновников Сергей Слесарев не согласен с гособвинением, которое считает, что в суде доказана виновность Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

«На самом деле в ходе судебного разбирательства ни единого подтверждения этому мы не нашли, в том числе и заключения экспертизы, которые мы так и не смогли исследовать, только частично и без эксперта. Часто свидетели, которые выступали в суде, не подтверждали свои показания, которые давали во время следствия. Более того, не давали доказательств вины Кубанычбека Кулматова или Албека Ибраимова», — отметил он.

Сергей Слесарев добавил, что во время прений постарается доказать по всем эпизодам невиновность подзащитных.

«Ничего в их головах не изменилось. Они по-прежнему безосновательно требуют признания виновности и наказания», — сказал он.

Напомним, обвинение просит для экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова 15 и 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». А Албек Ибраимов подписал распоряжение о выделении 104 миллионов сомов из городского бюджета на завершение строительства.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.