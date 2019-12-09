Суд над экс-мэрами. Прокурор огласил обвинение по строительству школы

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Прокурор приступил к оглашению обвинения по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

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Представитель гособвинения сообщил, что в ходе судебного процесса установлено: $2 миллиона, выделенных китайской компанией ТВЕА, являлись грантовыми и должны были поступить в бюджет и расходоваться согласно нормам Бюджетного кодекса. Дополнительное выделение 104 миллионов сомов на завершение строительства также произведено с нарушениями законодательства.

«В связи с привлечением подрядчиков без конкурса не был установлен план выполнения работ, поэтому были нарушены сроки исполнения. Руководство мэрии и ОГУКС грубо нарушило статьи закона о градостроительстве в КР и постановления о параллельном проектировании и строительстве», — отметил прокурор.

Он добавил, что изначально планировалось построить два учебных заведения.

«По результатам совещания в мае 2014 года у первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева принято решение о строительстве двух школ, разработан проект распоряжения правительства. Однако проект не был согласован с министерствами и ведомствами, так как вопрос о перенаправлении средств на строительство одного учебного заведения был разрешен мэрией Бишкека и аппаратом президента», — сообщил представитель гособвинения.

По версии следствия, в 2014-м Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных инвестором для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». А Албек Ибраимов подписал распоряжение о выделении 104 миллионов сомов из городского бюджета на завершение строительства.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.