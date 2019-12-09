Чудеса. Новогоднюю елку включили в аквариуме от живого угря

В США придумали, как можно сэкономить на электроэнергии. Работники океанариума в Чаттануге соединили электрического угря по кличке Мигель Уотсон с гирляндами на новогодней елке.

На ролике, опубликованном в Twitter, видно, как елка горит непостоянно, поскольку угорь может вырабатывать электрические разряды исключительно в те моменты, когда ищет еду или испытывает стресс. При этом яркость гирлянд напрямую зависит от мощности выбросов разрядов.

Работники учреждения разместили в аквариуме специальное устройство, которое увеличивает напряжение сети в зависимости от разряда, который вырабатывает угорь.