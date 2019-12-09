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Общество

Дело Азимжана Аскарова. Адвокат о незаконности конфискации единственного жилья

Пострадавшие в деле известного правозащитника Азимжана Аскарова претендуют на две трети его дома. Об этом 24.kg сообщил адвокат Валерьян Вахитов.

По его словам, постановлением Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области от 5 сентября 2017 года арест с дома Азимжана Аскарова был снят. Но в 2019 году судебный исполнитель Октябрьского районного суда Бишкека вновь арестовал жилище. Бишкекский горсуд позже принял решение оставить под арестом только две трети части жилплощади и ее конфисковать.

Адвокат напоминает: отбирать единственное жилье у семьи Азимжана Аскарова — незаконно. Это противоречит Конституции.

«В решении Конституционной палаты Верховного суда от 23 декабря 2013 года установлен перечень имущества должника, на которое не может быть обращено взыскание: это жилой дом, в котором должник и его семья постоянно проживают, при этом он не является предметом залога. Значит, не может быть отчужден. Мы неоднократно ранее обращали внимание, что дом, на который наложен арест, является единственным домом, который достался в наследство Аскарову от матери, и он не заложен», — напомнил Валерьян Вахитов. 

Второго декабря Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.
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