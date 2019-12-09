Три награды на международном кинофестивале в Польше получил фильм из Кыргызстана

Фото Facebook/International Young Audience Film Festival Ale Kino!. Мирлан Абдыкалыков на сцене международного кинофестиваля в Польше

Кыргызстанский фильм «Жөө күлүк» режиссера Мирлана Абдыкалыкова получил три награды 37-го Международного кинофестиваля для молодых зрителей Ale Kino! в Польше. Об этом сообщила продюсер ленты Алтынай Койчуманова.

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По ее данным, режиссер получил приз Ассоциации польских кинематографистов, который вручается «За лучший фильм для детей, имеющий выдающиеся художественные достоинства и педагогическую ценность».

Ассоциация польских кинематографистов — крупнейшая в Польше организация, объединяющая профессионалов всех кино- и ТВ-профессий, насчитывающая около 1 тысячи 800 членов, это ведущая организация киноиндустрии в Центральной и Восточной Европе.

Мирлану Абдыкалыкову вручили приз «Лучший режиссерский дебют», также фильм отмечен «Специальным упоминанием международного жюри».

Фото Мирлана Абдыкалыкова. Награды фильма «Жөө күлүк»

Международный кинофестиваль для молодых зрителей Ale Kino! является грандиозным европейским кинофорумом, ежегодно привлекающим около 10 тысяч человек.

В этом году в программе фестиваля приняли участие 41 полнометражный и 73 короткометражных фильма, отобранных со всего мира.

В рамках кинофестиваля состоялось два конкурсных показа фильма, а также Мирлан Абдыкалыков провел мастер-класс для польских школьников.