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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

В Ала-Буке между военными Узбекистана и местными жителями произошел конфликт

Военнослужащие Узбекистана зашли на неописанный участок госграницы. Видео об этом распространили жители Ала-Букинского района.

В ролике видно, что люди в гражданском разговаривают с военнослужащими РУз. Из подписи следует, что жители села Чон-Сай возмущены тем, что пограничники соседней страны 7 декабря зашли на запрещенную территорию.

В пресс-службе Погранслужбы КР проинформировали, что нарушений госграницы на кыргызско-узбекском участке не зафиксировано.

«В местности Ак-Курча Ала-Букинского района вблизи условной линии госграницы выпасался скот, принадлежащий гражданину Кыргызстана. Скотина перешла на территорию РУз. Согласно договоренностям между погранведомствами двух стран в случае перепаса скота на сопредельную территорию пограничники выдворяют скот обратно самостоятельно. Узбекские военнослужащие прибыли к условной линии границы для отгона скота на территорию КР. Между ними и кыргызстанцами возникла словесная перепалка. Прибывший на место пограничный наряд КР провел переговоры и конфликт разрешился», — сообщили в ГПС.

В ведомстве отмечают, что нарушения государственной границы, а также незаконного захода военнослужащих РУз на территорию КР не зафиксировано.

«Погранслужба КР призывает граждан, проживающих на приграничных территориях, решать любые возникающие на границе проблемы мирным путем, обратившись к военнослужащим ГПС КР. В настоящее время обстановка на кыргызско-узбекском участке госграницы стабильная», — отмечают в ведомстве.
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