14:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Минсельхоз хочет ввести фитосанитарный контроль на КПП «Баймак-автодорожный»

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации предлагает ввести фитосанитарный контроль на пункте пропуска «Баймак-автодорожный» и в пункте контроля «Чычкан». Поправки в постановление правительства вынесены на общественное обсуждение.

Отмечается, что такая мера направлена на обеспечение оптимального и надлежащего фитосанитарного контроля в пунктах пропуска и на внутренних стационарных постах на автомобильных дорогах Кыргызстана. Минсельхоз хочет лучше контролировать соблюдение фитосанитарных правил при импорте, экспорте и транзите подкарантинной продукции.

«В пункте пропуска «Баймак-автодорожный» на кыргызско-узбекской границе и на пункте контроля «Чычкан» на внутренних стационарных постах автомобильных дорог Кыргызстана нет фитосанитарных контрольных постов. Это не позволяет проводить мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю в полном объеме, что создает угрозу заноса и распространения карантинных вредных организмов на территории республики, приводит к задержкам и необоснованным возвратам подкарантинной продукции в процессе международной торговли или ее обеззараживания в случаях недостоверной идентификации вредного организма, обнаруженного в подкарантинной продукции», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Томская фирма пыталась вывезти в Кыргызстан древесину, пораженную вредителем
В Кыргызстане утвердили программу фитосанитарной безопасности
В 2018 году правительство не решило вопросы фитосанитарной безопасности
Кыргызстан и Казахстан договорились усилить фитосанитарный контроль продукции
Запрет Казахстана на ввоз кыргызского картофеля не отразится на внутреннем рынке
Казахстан хочет взять под видеоконтроль два водохранилища Кыргызстана
В БГК недовольны, что до сих пор не проверили кафе, где обнаружили дробь в супе
Казахстан предупреждал Кыргызстан о введении ограничений на ввоз товаров
10,2 тонны орехов из Кыргызстана везли в Россию без сертификата о безопасности
Популярные новости
Вывод миллионов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;два убийства. Новое расследование журналистов Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в&nbsp;Дубае Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае
Дело энергетиков. Сапар Исаков о&nbsp;мести за&nbsp;увольнение Райымбека Матраимова Дело энергетиков. Сапар Исаков о мести за увольнение Райымбека Матраимова
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыли новую стерильную зону В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону
Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
7 декабря, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Сколько семья тратит на еду Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Сколько семья...
13:45
Юристы обжаловали определение суда на запрет выхода «Апрель ТВ» в эфир
13:41
На объездной дороге начальник Сокулукского РОВД совершил ДТП
13:32
В московском метро запустили поезд, посвященный ЕАЭС
13:19
За первую неделю декабря уголь в Кыргызстане подешевел на 81,55 сома за тонну