Минсельхоз хочет ввести фитосанитарный контроль на КПП «Баймак-автодорожный»

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации предлагает ввести фитосанитарный контроль на пункте пропуска «Баймак-автодорожный» и в пункте контроля «Чычкан». Поправки в постановление правительства вынесены на общественное обсуждение.

Отмечается, что такая мера направлена на обеспечение оптимального и надлежащего фитосанитарного контроля в пунктах пропуска и на внутренних стационарных постах на автомобильных дорогах Кыргызстана. Минсельхоз хочет лучше контролировать соблюдение фитосанитарных правил при импорте, экспорте и транзите подкарантинной продукции.

«В пункте пропуска «Баймак-автодорожный» на кыргызско-узбекской границе и на пункте контроля «Чычкан» на внутренних стационарных постах автомобильных дорог Кыргызстана нет фитосанитарных контрольных постов. Это не позволяет проводить мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю в полном объеме, что создает угрозу заноса и распространения карантинных вредных организмов на территории республики, приводит к задержкам и необоснованным возвратам подкарантинной продукции в процессе международной торговли или ее обеззараживания в случаях недостоверной идентификации вредного организма, обнаруженного в подкарантинной продукции», — говорится в сообщении.