Мэрия Бишкека просит горожан сообщать о задержках общественного транспорта

Если общественный транспорт сильно задерживается или водители ведут себя неверно, можете отправлять жалобы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне в городском троллейбусном управлении состоялось рабочее собрание представителей отдела технического надзора (ОТН) ГУОБДД МВД КР и водителей троллейбусов.

«Водители просили сотрудников правопорядка создать условия на дорогах для бесперебойной работы общественного транспорта. Ведь они часто сталкиваются с проблемой неправильно припаркованных автомобилей у обочин. В результате водители отстают от графика, нарушается интервал, а страдают горожане», — рассказали в мэрии.

В 2020 году на дорогах города будут работать 644 сотрудника ГУОБДД для обеспечения контроля и надзора над трафиком.

Если есть нарушения в работе общественного транспорта, то жалобы можно оставлять по телефонам управления городского транспорта мэрии Бишкека (0703075727), Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (0555898555) и Бишкекского троллейбусного управления (0559733866).