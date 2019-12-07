Кыргызстан поднялся на 29 позиций в рейтинге почтовых служб

Кыргызстан поднялся на 29 позиций в мировом рейтинге почтовых служб и занял 106 место из 192. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Кыргыз почтасы».

По ее данным, последние три года Всемирный почтовый союз стал присваивать интегрированный индекс развития почтовой связи (2IPD). На его основе страны распределяются по группам: от наименее до наиболее развитых.

Индекс 2IPD оценивает деятельность национальных почтовых операторов.

Почтовая сеть рассматривается как драйвер социально-экономического развития, представляя из себя крупнейшую физическую сеть в мире. Индекс составляется на основе четырех ключевых параметров: надежность, проникновение, соответствие продуктового портфеля и устойчивость.

«Благодаря процессу автоматизации «Кыргыз почтасы» Кыргызстан разместился на 106 месте, что на 29 позиций выше по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года», — заключили в госкомпании.

Всемирный почтовый союз (ВПС) — это межправительственное ведомство в составе Организации Объединенных Наций. В него входит 192 страны мира.