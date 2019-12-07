10:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане упростили процедуру постановки граждан на консульский учет

Правительство приняло постановление об утверждении положения о порядке постановки и снятия с консульского учета граждан Кыргызстана с использованием автоматизированной информационной системы. Об этом сообщили в Департаменте информации Министерства иностранных дел.

Теперь услугу можно получить в режиме онлайн. Использование электронного ведения консульского учета предоставит возможность постановки на консульский учет граждан Кыргызстана без личной явки гражданина. Кроме того, процедура постановки на консульский учет облегчена из-за исключения необходимости предоставления доказательств законного въезда и пребывания на территории иностранного государства.

Постановлением также предусмотрено, что консульские сборы за постановку на учет взиматься не будут.

Бесплатная постановка на консульский учет граждан Кыргызстана, по мнению министерства, — одна из мер по защите прав и интересов сограждан. Доступная консульская услуга также позволит установить точное число граждан КР, проживающих за рубежом.

«Следует отметить, что на основе данных консульского учета составляются списки избирателей в каждом загранучреждении Кыргызстана. Эта мера окажет позитивное влияние на увеличение предполагаемого списка избирателей и повышение явки избирателей на выборах и референдумах за рубежом», — подчеркнули в МИДе.
Ссылка:
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане начался зимний учет диких животных и птиц
Казахстан и Кыргызстан будут передавать сведения о гражданах друг друга
Посол КР в Великобритании считает: МИД не должен вывозить студентов из Гонконга
Должники сбегут. В парламенте спорят о поправках в закон о внешней миграции
Назначены послы Кыргызстана в ряде стран
Участились случаи провоза из Кыргызстана в Дубай наркосодержащего лекарства
Установлены дипломатические отношения Кыргызстана с Камеруном и Мозамбиком
Регионы Кыргызстана теряют население. Все едут в Чуйскую область
Госслужбу миграции хотят отдать МИД. Общественный совет против
Калдарали Маматалиев назначен Генеральным консулом в Новосибирске
Популярные новости
Вывод миллионов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;два убийства. Новое расследование журналистов Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в&nbsp;Дубае Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае
История скандального фото. Кто допустил утечку личных данных? История скандального фото. Кто допустил утечку личных данных?
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыли новую стерильную зону В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону
Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
7 декабря, суббота
10:43
Судилище и крах правосудия. Реакция социальных сетей на приговор Сапару Исакову Судилище и крах правосудия. Реакция социальных сетей на...
10:36
Приговор по делу о модернизации ТЭЦ. Аргумент в копилку недоверия власти
10:19
В Кыргызстане упростили процедуру постановки граждан на консульский учет
10:05
Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)
10:00
Ни условий, ни зарплаты. Как выживают семейные врачи и медсестры