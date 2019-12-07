В Кыргызстане упростили процедуру постановки граждан на консульский учет

Правительство приняло постановление об утверждении положения о порядке постановки и снятия с консульского учета граждан Кыргызстана с использованием автоматизированной информационной системы. Об этом сообщили в Департаменте информации Министерства иностранных дел.

Теперь услугу можно получить в режиме онлайн. Использование электронного ведения консульского учета предоставит возможность постановки на консульский учет граждан Кыргызстана без личной явки гражданина. Кроме того, процедура постановки на консульский учет облегчена из-за исключения необходимости предоставления доказательств законного въезда и пребывания на территории иностранного государства.

Постановлением также предусмотрено, что консульские сборы за постановку на учет взиматься не будут.

Бесплатная постановка на консульский учет граждан Кыргызстана, по мнению министерства, — одна из мер по защите прав и интересов сограждан. Доступная консульская услуга также позволит установить точное число граждан КР, проживающих за рубежом.

«Следует отметить, что на основе данных консульского учета составляются списки избирателей в каждом загранучреждении Кыргызстана. Эта мера окажет позитивное влияние на увеличение предполагаемого списка избирателей и повышение явки избирателей на выборах и референдумах за рубежом», — подчеркнули в МИДе.