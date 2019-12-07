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Общество

Индия выделила несколько стипендий для граждан Кыргызстана на обучение в вузах

Индия выделила шесть стипендий для граждан Кыргызстана на обучение в высших учебных заведениях на 2020-2021 учебный год по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Информация по спискам индийских вузов и сфер обучения, критериям отбора, а также инструкция по заполнению заявки размещены на сайте Индийского совета по культурным отношениям (ICCR).

Желающим необходимо подать онлайн-заявку с необходимыми документами и сертификатами.

Заявление вместе с копиями всех документов и заявкой также должны быть предоставлены в Посольство Индии в Кыргызской Республике до 15 января 2020 года.
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