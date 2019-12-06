В Бишкеке родилась седьмая за год тройня

В Городском перинатальном центре города Бишкека родилась тройня. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, 2 декабря 2019 года З5-летняя К.Ш. родила девочек на 36-й неделе путем кесарева сечения. Первая малышка весом 3,020 килограмма, вес второй — 2,950 килограмма, а третья родилась — 2,320 килограмма.

Сейчас дети находятся рядом с матерью на грудном вскармливании.

Напомним, что этот случай является седьмым по счету с начала года в этом центре. Кроме того, еще семь случаев рождения тройни отмечены в Ошском перинатальном центре.

С декабря 2019 года правительство Кыргызстана будет выплачивать единовременное пособие «балага суйунчу» в размере 50 тысяч сомов за каждого ребенка в случае рождения в семье тройни. Решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.