Президент подписал закон об организации питания учащихся в школах

Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях КР». Об этом сообщила пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 23 октября.
Документ определяет порядок организации питания учащихся начальных классов государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций Кыргызстана.
«Целью закона является создание правовых условий для обеспечения питанием учащихся общеобразовательных организаций согласно меню, соответствующему их возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания», — говорится в документе.