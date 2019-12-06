Президент подписал закон об организации питания учащихся в школах

Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях КР». Об этом сообщила пресс-служба президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 23 октября.

Документ определяет порядок организации питания учащихся начальных классов государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций Кыргызстана.

«Целью закона является создание правовых условий для обеспечения питанием учащихся общеобразовательных организаций согласно меню, соответствующему их возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания», — говорится в документе.