Дело энергетиков. Ольга Лаврова надеется на объективность суда

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. С последним словом выступила бывший министр финансов Ольга Лаврова.

Она отметила, что никогда не могла и подумать, что предстанет перед судом и будет оправдываться и доказывать, что не совершала преступных деяний.

«В материалах уголовного дела отсутствуют доказательства, которые неопровержимо свидетельствуют о моей виновности. В показаниях свидетелей, потерпевших нет доказательств моей вины», — отметила Ольга Лаврова.

Подсудимая добавила, что ее обвиняют в том, что она подписала кредитное соглашение.

«Я приводила доказательства, что документ не является обязательным нормативно-правовым актом, приложила письмо из Минюста, но гособвинение не придало этим нормам значения», — сказала она.

По словам бывшего главы Минфина, обвинение утверждает, что все нарушения она совершила ради личной выгоды, выразившейся в форме угодничества и карьеризма, причем умышленно.

«Но какой карьеризм? Мне 63 года. Я самодостаточный человек. 40 лет стажа, более 30 из них на руководящих должностях. Моя карьера давно состоялась», — сказала Ольга Лаврова.

«На момент назначения министром финансов мне было 57 лет. Я мечтала о другом, что выйду на пенсию, буду заниматься внуками, цветы выращивать на подоконниках. Но жизнь сложилась по-другому», — сказала она, отметив, что Жанторо Сатыбалдиев в показаниях ранее говорил, что уговорил ее стать министром.

«О каком угодничестве идет речь? Жанторо Сатыбалдиев применил запрещенный прием, сказав, что просит не для себя, а для страны, которая находилась в тяжелом финансовом положении», — отметила Ольга Лаврова.

Обвиняемая надеется, что суд объективно разберется и услышит ее доводы.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.

Все подсудимые выступили с последним словом. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.