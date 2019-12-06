Кыргызстан готов продавать электроэнергию майнерам по 3,3 сома

В правительстве есть предложение по тарифам на электроэнергию для майнеров. Примерно он будет установлен в пределах 5 центов — 3,3 сома. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель правления Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

По его словам, майнеры пришли в Кыргызстан из-за низких тарифов. К тому же в нашей республике нет законодательной базы в этой сфере. Но и отказываться от предоставления им электроэнергии тоже глупо.

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«Все майнеры неместные. Мы должны продавать им электроэнергию. Но по социальному тарифу продавать глупо. Потребность этих ферм составляет 100 миллионов киловатт-часов. Было бы глупо продавать по 1,38 сома, а потом отключать населению свет», — подчеркнул Айтмамат Назаров.

«В правительстве готовится постановление о том, чтобы разрешить им работать, но продавать электроэнергию по рыночной цене. Мы готовы с ними работать по этой цене. Есть предварительное соглашение с Казахстаном на 200 мегаватт. Импорт в любом случае будет дешевле, чем тариф, который хотим установить», — заключил он.