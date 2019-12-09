В Бишкеке 9 декабря солнечно. Температура воздуха поднимется до +13 градусов. День уменьшился до 9 часов 7 минут.

Куда сходить

Культура Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

Международные соревнования по тогуз-коргоолу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Гулбара Уматалиева

Родилась 9 декабря 1963 года в городе Фрунзе. Главный тренер женской сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

Международный день борьбы с коррупцией

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мериде была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 1 ноября 2003-го.

По данным ООН, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще $2,6 триллиона из-за коррупции. Это более пяти процентов глобального ВВП.

Конвенция обязывает подписавшие ее государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений документа, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Санджи Егиналиев

Родился 9 декабря 1925 года в селе Шалта (ныне Сокулукский район). Поэт, прозаик.

Участник Великой Отечественной войны. С 1954 года работал литературным сотрудником в редакции газеты «Ленинчил жаш». С 1955 года — литсотрудником, заведующим отделом литературы и искусства в редакции газеты «Советтик Кыргызстан», с 1965-го — главным редактором журнала «Чалкан».

Он перевел на кыргызский язык произведения Хафиза, М.Турсун-Заде, П.Бровки, М.Симоновой. Перу писателя принадлежит монография, посвященная творчеству Р.Шукурбекова.

С 1986 года — главный редактор издательства «Мектеп». Первый поэтический сборник «Ак кайың» («Белая береза») издан в 1963 году.

Родился общественный деятель Мелис Эшимканов

Родился 9 декабря 1962 года в поселке Казарман.

Его считают одним из видных журналистов и политиков постсоветского Кыргызстана, внесших лепту в развитие местной свободной журналистики.

В 1991 году был главным редактором газеты «Жаштык Жарчысы» ЦК ЛКСМ Киргизии. Затем приватизировал бывшую комсомольскую молодежную газету, назвав ее «Асаба». Позже основал газету «Агым».

В 2011 году Эшимканов собирался начать издание новой независимой газеты, которую он планировал назвать «Баягы Асаба».

Пятнадцатого сентября 2011-го Мелис Эшимканов скончался в частной больнице в Бишкеке на 48-м году жизни.

Умер поэт и драматург Кубанычбек Маликов

В 1978 году в возрасте 67 лет скончался кыргызский советский поэт и драматург Кубанычбек Маликов.

Родился 3 (16) сентября 1911 года в селе Уч-Эмчек (ныне Иссык-Атинский район). Кыргызский советский поэт и драматург, журналист, народный поэт Киргизской ССР.

Первые произведения Кубанычбека Маликова опубликованы в 1928 году.

Внес большой вклад в развитие кыргызского театра. С 1930-х годов он писал пьесы, среди которых выделяются «Бийик жерде», «Жүрөк толкуйт», «Девушки с одной улицы», «Осмонкул». Ему также принадлежит либретто опер «Айчурек», «Манас» и «Токтогул».

Кубанычбек Иманалиевич перевел на кыргызский язык ряд произведений русских классиков.

Умер Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков

В 1921 году в селе Ой-Булак Тюпского района родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Калийнур Усенбеков.

Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1951 году окончил Военно-юридическую академию Советской Армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР.

В 1961-1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968-1987 годах работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, в 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР.

Умер 9 декабря 2003 года.