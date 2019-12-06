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Общество

Самых популярных актеров и актрис 2019 года назвал сайт IMDb

Фото из интернета. Самой популярной актрисой стала «Капитан Марвел» — Бри Ларсон

Internet Movie Database (IMDb), крупнейший мировой агрегатор информации о кинематографе, представил рейтинг наиболее популярных актеров и актрис 2019 года.

По традиции его составили на основе количества обращений пользователей к странице того или иного артиста. Согласно этой статистике, на первом месте — 30-летняя обладательница премии «Оскар» Бри Ларсон, актриса, режиссер, певица и «Капитан Марвел».

Вторая строчка — это 25-летняя Эрин Мориарти, Старлайт из супергеройского сериала Amazon «Пацаны».

из интернета
Фото из интернета. Эмилия Кларк продолжает будоражить воображение фанатов

Третье место за «Матерью Драконов» из «Игры престолов» Эмилией Кларк.

Далее в десятке — Наоми Скотт (Жасмин из «Аладдина» Гая Ричи), Дейкр Монтгомери (Билли из «Очень странных дел»), Захари Леви («Шазам»), Киану Ривз, Роза Салазар («Алита: Боевой ангел»), Марго «Харли Квинн» Робби. Замкнул топ-10 «Джокер» — актер Хоакин Феникс.
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