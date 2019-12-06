Самых популярных актеров и актрис 2019 года назвал сайт IMDb

Фото из интернета. Самой популярной актрисой стала «Капитан Марвел» — Бри Ларсон

Internet Movie Database (IMDb), крупнейший мировой агрегатор информации о кинематографе, представил рейтинг наиболее популярных актеров и актрис 2019 года.

По традиции его составили на основе количества обращений пользователей к странице того или иного артиста. Согласно этой статистике, на первом месте — 30-летняя обладательница премии «Оскар» Бри Ларсон, актриса, режиссер, певица и «Капитан Марвел».

Вторая строчка — это 25-летняя Эрин Мориарти, Старлайт из супергеройского сериала Amazon «Пацаны».

Фото из интернета. Эмилия Кларк продолжает будоражить воображение фанатов

Третье место за «Матерью Драконов» из «Игры престолов» Эмилией Кларк.

Далее в десятке — Наоми Скотт (Жасмин из «Аладдина» Гая Ричи), Дейкр Монтгомери (Билли из «Очень странных дел»), Захари Леви («Шазам»), Киану Ривз, Роза Салазар («Алита: Боевой ангел»), Марго «Харли Квинн» Робби. Замкнул топ-10 «Джокер» — актер Хоакин Феникс.