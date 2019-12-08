В Бишкеке 8 декабря солнечно. Температура воздуха будет +9 градусов. День уменьшился до 9 часов 8 минут.

Куда сходить

Культура выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, «Галерее М», Мемориальном доме-музее М.В.Фрунзе;

проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, «Галерее М», Мемориальном доме-музее М.В.Фрунзе; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на оперу для детей «Кошкин дом» ;

; Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева — на концерт группы «Аура» ;

; Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакли «Восемь» и «Красавица и чудовище» ;

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева приготовил с пектакли «Приключения Зайчонка» и «Амалкөй Куйручук» ;

пектакли ; различные мастер-классы для детей и взрослых. Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Кыргызстана по художественной гимнастике ;

; международные соревнования по таэквондо WT ;

чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Дарья Таланова

Родилась 8 декабря 1995 года. Мастер спорта по плаванию, призер чемпионата Азии, участница Олимпийских игр.

Памятные даты

День работников радио и телевидения Кыргызской Республики

Фото иллюстративное

Дата празднования выбрана в связи с тем, что в этот день в 1958 году вышла в эфир первая телевизионная программа на кыргызском телевидении.

Основное содержание радиопередач в то время включало ежедневную информацию о происходящих событиях, освещение промышленного и сельскохозяйственного производства, рассказы о победителях социалистического соревнования и ударниках труда.

К работе на радио привлекались известные певцы, музыканты, поэты, сказители и талантливые представители народного творчества. Передачи велись на кыргызском, русском и дунганском языках.

Их суточный объем составлял более девяти часов, при этом свыше пяти часов отводилось республиканским передачам, около четырех — для трансляции из Москвы программ Всесоюзного радио.

В декабре 1958 года была сдана в эксплуатацию Бишкекская телестудия со 194-метровой вышкой и прикрепленными к ней приемо-передающими антеннами.

Восьмого декабря 1958 года вышла первая телевизионная программа на кыргызском ТВ. В общественно-политической и культурной жизни республики произошло историческое событие — началось собственное республиканское телевизионное вещание.

В первое время телестудия выходила в эфир всего четыре раза в неделю, продолжительность суточной программы составляла один час, передачи шли на кыргызском и русском языках.

К 1979 году суточное вещание кыргызского телевидения стало доступным почти всем населенным пунктам страны.

Международный день художника

Фото иллюстративное

Учрежден в 2007 году Международной ассоциацией «Искусство народов мира».

Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо.

Единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось.

Профессии художника тысячи лет — еще древние люди создавали картины наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим эффектом. В Средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развился портретный жанр, который не теряет актуальности и сегодня.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Абдыкадыр Орусбаев

Фото из интернета. Абдыкадыр Орусбаев

Родился 8 декабря 1937 года в селе Калиновка. Доктор филологических наук, профессор.

Выдающийся специалист в области русистики, социолингвистики, сопоставительной типологии и экспериментальной фонетики, он описал формы образования и сферы применения русского, кыргызского и других языков на территории КР.

Абдыкадыр Орусбаев — автор более 300 научных и научно-публицистических статей, восьми книг.

Умер 25 ноября 2009 года.

Родился профессор Юлий Худяков

Фото из интернета. Юлий Худяков

Родился 8 декабря 1947 года в поселке Медвежка Кемеровской области России. Историк, археолог, профессор.

Общепризнанный археолог и историк, который поднял на новый уровень кыргызоведческие и оружиеведческие аспекты археологии Сибири и обширных просторов Центральной и Внутренней Азии.

Невозможно представить себе постсоветские кыргызские учебники, учебные пособия и монографии без этнологических концепций Юлия Худякова.

Почетный академик Национальной академии наук Кыргызстана, почетный профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, кавалер ордена «Манас» III степени и ордена «Данакер» (2002).