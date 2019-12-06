В Кыргызстане начался зимний учет диких животных и птиц. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

По ее данным, учет проводится по основным охотничьим, а также редким и исчезающим видам животных, занесенным в Красную книгу Кыргызстана.

«Работы ведутся в охотничьих угодьях и на особо охраняемых территориях с применением GPS-навигаторов. Они помогают получать точные и достоверные данные при наблюдении за дикими животными. Полученные результаты помогут оценить эффективность принятых мер по охране популяций, а также текущего состояния животного мира и прогноз ожидаемых изменений», — отметили в ведомстве.

В основном мероприятия проводятся в горных условиях на высоте свыше трех-четырех тысяч метров над уровнем моря.