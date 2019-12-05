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Общество

Стрельба в Бишкеке на Южной магистрали. Хулиган задержан

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении хулиганства, который стрелял из пистолета на Южной магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

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По ее данным, сегодня примерно в 13.42 в службу «102» поступил вызов о том, что на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Абсамата Масалиева неизвестный водитель, находясь за рулем автомашины Toyota, стреляет из пистолета в воздух. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

«Выяснилось, что по улице Абасамата Масалиева проезжал свадебный кортеж. Водитель Toyota Camry белого цвета произвел выстрел из неустановленного пистолета. Этот факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 266 (хулиганство) Уголовного кодекса и начато досудебное производство», — рассказали в ГУВД.

Начались поисковые и разыскные мероприятия. В итоге оперативники установили разыскиваемую автомашину и задержали подозреваемого — Д.М., 1996 года рождения, который доставлен в следственную службу.

Сейчас в рамках досудебного производства проводятся дальнейшие следственные действия. У задержанного был обнаружен и изъят сигнальный пистолет марки «МР-371 КВ» и магазин без патронов, назначена соответствующая экспертиза.
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