В Кыргызстане создают систему наблюдения за контрольно-пропускными пунктами

В Кыргызстане модернизируют системы видеонаблюдения во всех пунктах пропуска на границе и объединяют их в единую систему. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По ее данным, на сегодня к автоматизированной системе видеонаблюдения подключили четыре пункта пропуска. В ближайшее время — еще восемь КПП.

Работа идет в рамках первого этапа создания Центра мониторинга и хранения данных Госпограничной службы.

«Видеоинформация из всех частей и подразделений ГПС будет передаваться онлайн по защищенным каналам связи. Круглосуточное видеонаблюдение за военнослужащими на КПП и в подразделениях по охране границы позволит снизить уровень правонарушений и коррупции», — говорится в сообщении.