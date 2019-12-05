23:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане создают систему наблюдения за контрольно-пропускными пунктами

В Кыргызстане модернизируют системы видеонаблюдения во всех пунктах пропуска на границе и объединяют их в единую систему. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По ее данным, на сегодня к автоматизированной системе видеонаблюдения подключили четыре пункта пропуска. В ближайшее время — еще восемь КПП.

Работа идет в рамках первого этапа создания Центра мониторинга и хранения данных Госпограничной службы.

«Видеоинформация из всех частей и подразделений ГПС будет передаваться онлайн по защищенным каналам связи. Круглосуточное видеонаблюдение за военнослужащими на КПП и в подразделениях по охране границы позволит снизить уровень правонарушений и коррупции», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
В вагоне для угля россиянин пытался покинуть Кыргызстан
На кыргызско-казахской границе пробки. В очереди стоят более 100 грузовиков
Китайско-кыргызскую границу временно закроют
Конфликт на границе. Один пострадавший в коме
Премьер-министр КР встретился с жителями села Максат Баткенской области
Конфликт на границе. Прошла встреча пограничных представителей двух стран
Дорогу Сох — Риштан опять закрыли
Более 20 миллионов рублей пытался ввезти в страну кыргызстанец
На кыргызско-таджикской границе скопление людей. С ними проводят переговоры
Кыргызстанцы жалуются, что на КПП «Достук» искусственно создают очереди
Популярные новости
Вывод миллионов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;два убийства. Новое расследование журналистов Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
История скандального фото. Кто допустил утечку личных данных? История скандального фото. Кто допустил утечку личных данных?
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в&nbsp;Дубае Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
O!Store радует скидками на&nbsp;бестселлеры и&nbsp;все наушники! O!Store радует скидками на бестселлеры и все наушники!
KICB признан лучшим банком 2019 года в&nbsp;Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
5 декабря, четверг
23:31
В Кыргызстане создают систему наблюдения за контрольно-пропускными пунктами В Кыргызстане создают систему наблюдения за контрольно-...
23:04
Охотница, покоряющая ММА не только кулаками, но и вызывающей сексуальностью
22:43
Исполнитель из Кыргызстана споет в финале международного конкурса «Романсиада»
22:16
Неопытный водитель поставил трактор на дыбы и еле успел удрать от него
21:51
Минтранс: Долгов перед компанией, строящей дорогу Ош — Баткен — Исфана, нет