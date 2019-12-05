В точках продажи фастфуда в Бишкеке продолжают использовать газовые баллоны. Об этом стало известно во время внеплановой проверки на перекрестке улицы Суюмбаева и проспекта Чуй, сообщили в Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Проверка установила, что в точках продажи быстрого питания «Картошка», «Талас Шаурмасы», «Көчмөн бургер» использовали запрещенные баллоны. По указанию инспектора межрегионального управления Госэкотехинспекции по столице нарушения устранили незамедлительно.

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Ранее всем пунктам быстрого питания выписали уведомления о соблюдении норм и правил пожарной безопасности.

По результатам внеплановых проверок индивидуальным предпринимателям выписали акты проверки и вручили предписания на устранения нарушений до 10 декабря.

По итогам контрольных проверок при выявлении нарушений владельцев привлекут к административной ответственности.