Афиша Бишкека на выходные: концерты, выставки, спектакли

Театры

7 декабря. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

7 декабря. Балет-оратория «Материнское поле»

Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагишева. Спектакль посвящен 90-летию Калыя Молдобасанова и 85-летию Урана Сарбагишева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

8 декабря. Криминальная трагикомедия «Восемь»

Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

7 декабря. Забег в защиту прав женщин #ПоколениеРавенства

С его помощью организаторы хотят привлечь внимание жителей Бишкека к неприемлемости насилия в отношении женщин и девочек. Участникам предстоит пробежать три дистанции на выбор. После награждения будет концерт.

Парк «Ынтымак», 10.00.

7 декабря. Вечер классической музыки

Проведите вечер в компании любимой музыки в исполнении Государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова. Прозвучат современные и классические произведения.

ololoErkindik, 19.00.

7 декабря. Концерт группы «Эльсинор»

Их песни крутят по радио, а тексты знает каждый любитель кыргызской рок-музыки. Группа исполнит свои лучшие композиции.

Бар «111», 21.00.

7-8 декабря. Этно-арт-weekend

Для вас будут представлены работы известных художников КР, ювелирные изделия, одежда и предметы быта в национальном духе. Каждый посетитель сможет принять участие в различных творческих мастер-классах. Для детей будут аквагрим, мастер-классы по акварельной живописи и изготовлению елочных игрушек.

ЦУМ «Айчурек», 5-й этаж, 16.00-20.00.

8 декабря. Презентация книги «Жаңы жомоктор»

«Жаңы жомоктор» («Хай-тек-сказки») — это сказки для всех о не/справедливости, не/согласии, и стереотипах. В программе также театрализация на одну из ключевых сказок в книге, обсуждение роли сказок в нашем детстве, то, какие книги читали мы и читают дети сейчас.



ТЦ «Бета Сторес — 1» (4-й этаж), 16.00.

8 декабря. Концерт джазовой группы «Аура»

Коллектив исполнит свои лучшие произведения. «Аура» под управлением Таалая Бейшеева играет не только джаз или джаз-рок. Участники группы в своем творчестве стараются охватить все интересные музыкальные течения. Артисты пытаются объединить европейскую и национальную музыку.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

Выставки, ярмарки

21 ноября — 8 декабря. Выставка «Женское искусство»

Международная выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры представляет разные формы проявления женского творчества. Помимо художниц из Кыргызстана, в ней примут участие и гостьи из Индонезии, Палестины, Украины, Грузии, Германии и Америки, проживающие и работающие в данное время в КР.

«Галерея М».

27 ноября — 15 декабря. Первая феминале современного искусства

Cобрала художниц из 22 стран, которые рефлексируют на темы: «Кормилица», «Экономическая не/свобода», «Домашнее насилие», «Телесность», «Ментальное здоровье», «Политическое участие». Выставка продлится 17 дней: в память о 17 женщинах, которые сгорели в московской типографии три года назад.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

6-22 декабря. Юбилейная выставка Фаризы Шейшеевой

Экспозиция посвящена 30-летию ее творчества. Представлены работы последних лет, изготовленные из войлока: ала-кийизы, ширдаки, панно, игрушки.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Мастер-классы, лекции, тренинги

7 декабря. Благотворительный мастер-класс

Пока ваши дети будут развлекаться, расписывая футболки, вы можете принять участие в мастер-классе по йоге. Все собранные средства пойдут на лечение.

Детский центр TAI KIDS, 14.00.

7 декабря. Занятие по кундалини-йоге

Программа занятия включает в себя техники, помогающие обрести баланс и целостность во всех аспектах нашего бытия, а также интегрировать их друг с другом.

7 декабря. Открытый разговор о ню-фотографии

Эксперты расскажут о курсе по ню-фотографии, кому и зачем он может быть нужен, а также поделятся своим опытом участия и проведения съемок в этом жанре. Они готовы ответить на все ваши вопросы.

ololoOrmonKhan, 17.00.

8 декабря. Мастер-класс по мультипликации

Вы узнаете интересные факты о мультипликации, создадите персонажей из пластилина, нарисуете декорации, снимете свой фильм.

Фонд поддержки образовательных инициатив, 12.00.

8 декабря. Мастер-класс по японским барабанам

Это возможность восстановить энергию и получать заряд позитива, снять стресс через удары, шум и физические нагрузки, улучшить чувство ритма, научиться спокойствию и терпению, «прокачать» голосовые связки. Регистрация по телефону 0777990089.

оloloOrmonKhan, 13.00.

Для детей

7 декабря. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

7 декабря. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

8 декабря. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

8 декабря. Творческий мастер-класс

Мастер-классы, проходящие в стенах музея, полностью погружают в атмосферу творчества и прививают ребенку чувство прекрасного. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

8 декабря. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балеты имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

8 декабря. Спектакли «Приключения Зайчонка» и «Амалкөй Куйручук»

Театр приглашает на премьеру спектакля по сказке Бориса Заходера.

В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом, ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.