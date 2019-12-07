В Бишкеке 7 декабря ожидается ясная погода. Температура воздуха будет +8 градусов. День уменьшился до 9 часов 9 минут.

Куда сходить

Культура выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, «Галерее М», Мемориальном доме-музее М.В.Фрунзе;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на балет-ораторию «Материнское поле»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева — на юбилейный концерт «Этот маленький, большой театр»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет к омедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон» и сказку «Теремок»;

омедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон» и сказку «Теремок»; в парк «Ынтымак» состоится з абег в защиту прав женщин;

абег в защиту прав женщин; ololoErkindik приглашает на вечер классической музыки;

различные мастер-классы для детей и взрослых. Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди женских команд по баскетболу;

чемпионат Кыргызстана по художественной гимнастике.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Улан Примов

Родился 7 декабря 1978 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.

Памятные даты

Начало Беловодского мятежа Фото https://скврз.рф

В 1918 году население села состояло в основном из зажиточных крестьян — переселенцев из центральных областей России. Мятеж возглавили представители партии левых эсеров, выражавших интересы зажиточного крестьянства. Он был подавлен 26 декабря отрядами большевиков под командованием Якова Логвиненко.

Появился Токтогульский район

Седьмого декабря 1940 года Кетмень-Тюбинский район Киргизской ССР переименовали в Токтогульский в честь сказителя и манасчи Токтогула.

Открыт памятник-бюст Максиму Аммосову

Случилось это в 2012 году в Дубовом парке Бишкека. Максим Аммосов — советский государственный и партийный деятель.

В 1937 году его назначили первым секретарем Кыргызского областного комитета, позже избрали первым секретарем ЦК КП(б) Киргизии, но в том же году он был репрессирован и расстрелян. Скульптор Тургунбай Садыков.

Международный день гражданской авиации

Цель дня — информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств, а также об уникальной роли ИКАО в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

Ассамблея Международной организации гражданской авиации объявила этот день в 1992 году в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации.

Современный мир невозможно представить без авиации. Гражданская авиация используется для перевозок пассажиров, грузов и почты; оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики и научной деятельности; а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедствий.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Николай Левченко

Родился 7 декабря 1913 года в селе Садовом. Советский партийный деятель, организатор сельскохозяйственного производства, Герой социалистического труда.

Будучи первым секретарем Кагановичского райкома, занимался организацией сельскохозяйственного производства в районе, который в 1956 году занял передовые позиции по производству сельскохозяйственной продукции.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 15 февраля 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свеклы и получение высокого и устойчивого урожая этих культур удостоен звания Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

В 1965 году назначен министром социального обеспечения Киргизской ССР.

С 1972-го до выхода на пенсию работал на различных должностях в Министерстве связи Киргизской ССР.

Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР (1951-1967).

Умер в 1991 году.

Родился актер Асанбек (Арсен) Умуралиев

Фото из интернета. Асанбек (Арсен) Умуралиев в фильме «Дорога в Кара-Кийик»

Родился 7 декабря 1933 года в городе Рыбачье. Кыргызский актер театра и кино, театральный деятель, народный артист Киргизской ССР (1977).

С 1957-го по 1989 год — артист Кыргызского академического театра драмы.

За 30 лет работы на сцене создал много интересных образов: Жума («Каныбек»), Арстан («Седые волосы моей матери»), Эдмунд («Король Лир»), Чацкий («Горе от ума»), Исма­ил («Лицом к лицу» Чингиза Айтматова), Олжобаев («Современник») и другие.

Арсен Умуралиев — киноартист получил также широкую известность. Он снял­ся более чем в 20 фильмах: «Сорок первый» Григория Чух­рая, «Легенда о ледяном сердце» Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая, «Далеко в горах» Александра Карпова, «Пере­вал» Алексея Сахарова, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и других.

Мил­лионы зрителей запомнили его Бауржана Момышулы («За нами Москва», 1967; приз за лучшую мужскую роль на VII смотре — соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в городе Фрунзе в 1968 году).

В 1993 году основал в Бишкеке городской драматический театр, который теперь носит его имя. Жена Арсена Умуралиева Айгуль после смерти мужа стала директором и художественным руководителем театра.

Умер 9 февраля 2003 года.