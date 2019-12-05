Памятные монеты с оружием Великой Победы выпустили в России

Новые памятные монеты номиналом 25 рублей вошли в серию «Оружие Великой Победы». Об этом сообщил портал «Популярная механика».
В серию вошли девять монет с конструкторами-оружейниками и их изобретениями. Тираж каждой — 1 миллион экземпляров.
Памятные монеты из недрагоценных металлов сделаны в нескольких версиях, отличающихся дизайном оборотной стороны:
- «Конструктор оружия В.Г.Грабин» с дивизионной пушкой ЗИС-3 и упоминанием Василия Грабина;
- «Конструктор оружия Ж.Я.Котин» с тяжелым танком ИС-2 и именем Жозефа Котина;
- «Конструктор оружия М.И.Кошкин» со средним танком Т-34 и Михаилом Кошкиным;
- «Конструктор оружия Б.М.Малинин» с подводной лодкой типа «Щука» и Борисом Малининым;
- «Конструктор оружия В.М.Петляков» с пикирующим бомбардировщиком Пе-2 и Владимиром Петляковым;
- «Конструктор оружия Ф.Ф.Петров» с гаубицей М-30 и Федором Петровым;
- «Конструктор оружия Н.Н.Поликарпов» с многоцелевым бипланом У-2 (По-2) и Николаем Поликарповым;
- «Конструктор оружия С.Г.Симонов» с противотанковым ружьем Симонова и Сергеем Симоновым;
- «Конструктор оружия Г.С.Шпагин» с пистолетом-пулеметом Шпагина и Георгием Шпагиным.