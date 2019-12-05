Памятные монеты с оружием Великой Победы выпустили в России

Новые памятные монеты номиналом 25 рублей вошли в серию «Оружие Великой Победы». Об этом сообщил портал «Популярная механика».

В серию вошли девять монет с конструкторами-оружейниками и их изобретениями. Тираж каждой — 1 миллион экземпляров.

Фото Банка России. Новые памятные монеты

Памятные монеты из недрагоценных металлов сделаны в нескольких версиях, отличающихся дизайном оборотной стороны: