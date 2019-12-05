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Общество

Памятные монеты с оружием Великой Победы выпустили в России

Новые памятные монеты номиналом 25 рублей вошли в серию «Оружие Великой Победы». Об этом сообщил портал «Популярная механика».

В серию вошли девять монет с конструкторами-оружейниками и их изобретениями. Тираж каждой — 1 миллион экземпляров.

Банка России
Фото Банка России. Новые памятные монеты

Памятные монеты из недрагоценных металлов сделаны в нескольких версиях, отличающихся дизайном оборотной стороны:

  • «Конструктор оружия В.Г.Грабин» с дивизионной пушкой ЗИС-3 и упоминанием Василия Грабина;
  • «Конструктор оружия Ж.Я.Котин» с тяжелым танком ИС-2 и именем Жозефа Котина;
  • «Конструктор оружия М.И.Кошкин» со средним танком Т-34 и Михаилом Кошкиным;
  • «Конструктор оружия Б.М.Малинин» с подводной лодкой типа «Щука» и Борисом Малининым;
  • «Конструктор оружия В.М.Петляков» с пикирующим бомбардировщиком Пе-2 и Владимиром Петляковым;
  • «Конструктор оружия Ф.Ф.Петров» с гаубицей М-30 и Федором Петровым;
  • «Конструктор оружия Н.Н.Поликарпов» с многоцелевым бипланом У-2 (По-2) и Николаем Поликарповым;
  • «Конструктор оружия С.Г.Симонов» с противотанковым ружьем Симонова и Сергеем Симоновым;
  • «Конструктор оружия Г.С.Шпагин» с пистолетом-пулеметом Шпагина и Георгием Шпагиным.
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