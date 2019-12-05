Дети едят стоя. Районо утверждает, что стульев достаточно

В столовой школы имени М.Юсупова в Сузакском районе стульев на сегодня достаточно. Об этом сообщили в районном отделе образования города Сузака.

По их словам, в новом учебном году число детей в школе увеличилось на 135.

«Директор школы с помощью спонсоров приобрела 26 стульев для столовой. Айыл окмоту обещал купить 50 стульев до конца недели. На сегодня сельчане обеспечили школу необходимыми стульями. Все ученики кушают сидя. Директор не продавала и не сдавала на металлолом стулья. Она не требовала деньги для поваров», — утверждают в районо.

Напомним, ранее читатели сообщали, что директор продала стулья на металлолом и еще собирает с учеников по 50 сомов на зарплату поварам.