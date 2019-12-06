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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 декабря ожидаются дожди. Температура воздуха днем будет +8 градусов. День уменьшился до 9 часов 10 минут.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, «Галерее М», Мемориальном доме-музее М.В.Фрунзе;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на фестиваль «Культура народов Северного Кавказа»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева — на юбилейный концерт «Этот маленький, большой театр»;
  • в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт «Ветер из Японии»;
  • в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова покажут спектакль труппа из России.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международные соревнования по тогуз-коргоолу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Ислам Байсынов

Родился 6 декабря 1981 года. Шахматист. Чемпион Азии и мира среди любителей.

 
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