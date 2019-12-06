В Бишкеке 6 декабря ожидаются дожди. Температура воздуха днем будет +8 градусов. День уменьшился до 9 часов 10 минут.

Куда сходить

Культура выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, «Галерее М», Мемориальном доме-музее М.В.Фрунзе;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на фестиваль «Культура народов Северного Кавказа»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева — на юбилейный концерт «Этот маленький, большой театр»;

в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится к онцерт «Ветер из Японии»;

онцерт «Ветер из Японии»; в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова покажут спектакль труппа из России. Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

международные соревнования по тогуз-коргоолу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Ислам Байсынов

Родился 6 декабря 1981 года. Шахматист. Чемпион Азии и мира среди любителей.