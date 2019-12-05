Сторонники Садыра Жапарова выйдут на мирный митинг

Сторонники Садыра Жапарова намерены выйти на мирную акцию в поддержку экс-депутата парламента. Об этом они заявили на пресс-конференции в 24.kg.

Сторонники призывают ГСИН и президента страны не затягивать вопрос об амнистии.

Бывший депутат Каныбек Осмоналиев отметил, что Садыр Жапаров методично и постоянно поднимал вопрос Кумтора.

«Прежняя власть боялась его и устранила, осудив на 11,6 года. Вопрос главе государства: почему вопрос об амнистии Садыра Жапарова, зная, что он переживает за судьбу республики, затягивается? В то же время мы видим, какие люди выходят на свободу по амнистии. Но патриота не выпускают», — сказал он.

Садыр Жапаров обратился за помилованием к президенту. Однако комиссия по помилованию при главе государства направила его прошение в ГСИН на доработку из-за нехватки документов.

Суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Сторонники Садыра Жапарова продолжают сбор подписей за его освобождение.