Неделю отдохнут кыргызстанцы после Нового года. Кабмин разработал проект постановления о переносе выходных дней в 2020 году, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Согласно проекту постановления для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, выходные дни 24 февраля, 9 марта (признаются выходными, поскольку праздники выпадают на выходной) переносятся на рабочие 2-3 января, а 23 марта — на 6 января.

Выходной день 11 мая (признается выходным, поскольку 9 Мая выпадает на выходной день) переносится на рабочий день 4 мая.

Кабмин рекомендует руководителям юридических лиц с частной формой собственности также перенести выходные дни.

Таким образом на Новый год в республике отдохнут с 1 по 7 января, а в мае — с 1-го по 5-е число.

Проект постановления правительства проходит процедуру согласования с министерствами и ведомствами.