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Общество

В Джалал-Абаде девушка попрошайничала под видом старушки

В Джалал-Абаде девушка попрошайничала, замаскировавшись под старушку. Об этом сообщила пресс-служба УВД города.

По ее данным, в Джалал-Абаде проходит рейд «Право и порядок». Сотрудники милиции провели профилактическую беседу с попрошайками на центральных рынках и перекрестках города.

Милиционеры обнаружили 24-летнюю девушку, которая просила милостыню, закрыв лицо и одевшись как старушка.

Задержана также 46-летняя женщина, просившая милостыню под предлогом сбора денег на лечение сестры.

Все факты зарегистрированы, женщин оштрафовали.

Милиция обнаружила еще одну жительницу города в пьяном состоянии. Она оставила восьмилетнего ребенка без присмотра. Его определили в Центр защиты детей.

Рейд продлится до 7 декабря.
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