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Общество

Мэр города Ош расплакался во время встречи с детьми с ОВЗ

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов во время встречи с детьми вспомогательной школы № 12 расплакался и с трудом завершил свою речь.

В международный день лиц с ограниченными возможностями здоровья чиновник посетил школу для детей с ОВЗ. Учащиеся подготовили песни и танцы к празднику.

Во время выступления Таалайбек Сарыбашов, обращаясь к детям и их родителям, не смог сдержать слез.

«Уважаемые, наши любимые дети, учащиеся вспомогательного интерната... Уважаемые родители... Прошу прощения, разволновался немного...» — не смог закончить речь мэр и попросил не снимать его.

«Это ваш праздник. С праздником вас. Мы вас любим, не болейте», — после паузы добавил он.
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