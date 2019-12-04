МВД: Количество заявлений о преступлениях увеличилось на 24 процента

В 2019 году по сравнению с 2018-м количество заявлений и сообщений о преступлениях и проступках увеличилось на 24 процента. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель главы МВД Памир Асанов.

В ведомстве подвели итоги деятельности за 10 месяцев 2019 года.

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По данным МВД, за неполный год в ЕРПП зарегистрировано 126 тысяч 774 дела (64 тысячи 737 — преступления, 62 тысячи 37 — проступки). В 2018-м за 10 месяцев зарегистрировано 102 тысячи 167 заявлений, что на 24 процента меньше.

«В рамках проводимой судебно-правовой реформы в системе правоохранительных органов КР несколько структурных подразделений министерства преобразованы. В системе МВД созданы шесть самостоятельных служб, среди них следственная служба с ее территориальными подразделениями», — сказал замминистра Памир Асанов.

Он отметил, что с введением новых кодексов все заявления и сообщения о преступлениях и проступках в течение 24 часов заносятся в Автоматизированную информационную систему ЕРПП. «По всем зарегистрированным в ЕРПП материалам досудебного производства проводятся полноценное расследование уголовных дел и производство по делам о проступках», — подчеркивают в МВД.

За неполный год окончено 75 тысяч 861 материал досудебного производства, из них только 9 тысяч 524 направлены в суд — это 12,5 процента. По 66 тысячам 337 делам приняты решения о прекращении.

Как отмечается, согласно статье 26 УПК КР, менее тяжкие преступления и дела о проступках прекращаются на любой стадии досудебного производства в связи с примирением сторон.

По итогам работы за 10 месяцев 2019 году по оконченным уголовным делам и делам о проступках привлечены к ответственности 8 тысяч 252 человека (5 тысяч 599 — по преступлениям, 2 тысячи 653 — по проступкам).