Особое мнение Клары Сооронкуловой поступило в профильный комитет

В профильный комитет вместе с заключением госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа поступило особое мнение экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой. Об этом 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

По словам главы комитета по правопорядку, особое мнение также будет изучено и вынесено на обсуждение парламента. Ранее Клара Сооронкулова заявляла, что если ее мнение проигнорируют, то она распространит его в СМИ.

«Я подписала заключение, но с оговоркой о том, что должна быть рассмотрена персональная ответственность глав силовых структур за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

После задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.