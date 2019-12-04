17:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Особое мнение Клары Сооронкуловой поступило в профильный комитет

В профильный комитет вместе с заключением госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа поступило особое мнение экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой. Об этом 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

По словам главы комитета по правопорядку, особое мнение также будет изучено и вынесено на обсуждение парламента. Ранее Клара Сооронкулова заявляла, что если ее мнение проигнорируют, то она распространит его в СМИ.

«Я подписала заключение, но с оговоркой о том, что должна быть рассмотрена персональная ответственность глав силовых структур за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

После задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.
Ссылка:
просмотров: 992
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Кой-Таше. Заключение госкомиссии поступило в профильный комитет
Беспорядки в Кой-Таше. В МВД проверяют все телефонные звонки участников событий
Заключение госкомиссии по Кой-Ташу парламент на этой неделе не рассмотрит
Заключение госкомиссии по Кой-Ташу торага до сих пор не передал в комитет
События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии в профильный комитет не поступило
События в Кой-Таше. Журналиста «Франс пресс» вызвали в МВД (обновлено)
События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии направлено в Жогорку Кенеш
События в Кой-Таше. Член госкомиссии поставила вопрос о легитимности заключения
Беспорядки в Кой-Таше. Заключение госкомиссии все еще дорабатывают
Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение
Популярные новости
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Вывод миллионов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;два убийства. Новое расследование журналистов Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов
Атамбаев не&nbsp;воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с&nbsp;суда Атамбаев не воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с суда
Бизнес
KICB признан лучшим банком 2019 года в&nbsp;Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
Финансовые показатели ОАО &laquo;МАМ&raquo; демонстрируют устойчивый рост Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
4 декабря, среда
17:14
KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Респу...
17:04
Дело Атамбаева. Двоих депутатов оставили под домашним арестом
17:03
Штрафы за выброс и сжигание мусора в Бишкеке превысили 4 миллиона сомов
16:54
Дело энергетиков. Айбека Калиева по продаже машины обвиняют по разным статьям
16:36
Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев вспомнил о боге и журналистах